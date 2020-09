1. Bundesliga: Wolfsburg holt Unentschieden in Freiburg

Zum Abschluss des zweiten Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich Freiburg und Wolfsburg mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Während Freiburg-Trainer Christian Streich im Vergleich zum Auftaktspiel in Stuttgart seine Startelf auf einer Position änderte, Rekord-Neuzugang Baptist Santamaria begann für Woo-yeong Jeong, rotierte VfL-Coach Oliver Glasner auf gleich sieben Positionen munter durch. Wer deshalb Anpassungsprobleme bei den „Wölfen“ vermutet hatte, wurde schnell enttäuscht, denn die Wolfsburger waren in der Anfangsphase das bessere Team.

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), über dts Nachrichtenagentur

Trotzdem gingen die Hausherren in der elften Spielminute in Führung, Nils Petersen köpfte nach einer Ecke ins kurze Eck. Am bis dato bewährten Bild änderte sich jedoch wenig, Wolfsburg blieb aktiver, Freiburg setzte auf ein schnelles Umschaltspiel. Kurz vor der Halbzeit war es dann eine Standardsituation für den VfL, die zum Ausgleich führte.

Josip Brekalos Freistoß aus 17 Metern fälschte Roland Sallai unglücklich ab, SC-Torhüter Florian Müller konnte nicht mehr eingreifen (42.). Im zweiten Durchgang entfachten die Freiburger mehr Druck nach vorne und beinahe hätte Santamaria einen Einstand nach Maß gefeiert, sein Schuss prallte allerdings an den Pfosten (64.). Den Niedersachsen fehlte hingegen die Offensiv-Power, um Freiburg wirklich gefährlich zu werden, die Hereinnahme von Torjäger Wout Weghorst änderte daran nichts. Auch Freiburg wollte in der Schlussphase nicht allzu viel riskieren, aber doch hatten die Breisgauer in der Nachspielzeit die große Chance auf den Sieg, als Lucas Höler freistehend vor VfL-Keeper Koen Casteels vergab.

Durch das 1:1-Unentschieden bleiben beide Teams weiterhin ungeschlagen. Hoffenheim ist nach dem Sieg im Nachmittagsspiel gegen den FC Bayern (wir berichteten) neuer Tabellenführer, der FC Augsburg folgt als einzig weiteres Team ohne Punktverlust nach seinem Überraschungsieg über Dortmund auf Rang 2.

dts/pa