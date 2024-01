1. FC Köln verpflichtet Timo Schultz als neuen Cheftrainer

Der 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer für seine Lizenzmannschaft. Timo Schultz werde in Zukunft beim FC an der Seitenlinie stehen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 46-jährige Fußballlehrer arbeitete zuletzt für den Schweizer Erstligisten FC Basel, zuvor war er von 2020 bis 2022 Cheftrainer des Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli.

Spieler des 1. FC Köln (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Am Donnerstagvormittag soll Schultz erstmals das Training am Geißbockheim leiten und seine Mannschaft auf das erste Heimspiel des Jahres gegen den 1. FC Heidenheim am 13. Januar vorbereiten, wie es weiter hieß. „Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen“, ließ sich Schultz zitieren. Der FC gehöre in die 1. Bundesliga: „Den Klassenerhalt werden wir schaffen, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt“, sagte der neue Trainer.

Der Verein steht zum Jahresbeginn und nach 16 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, allerdings punktgleich mit den Darmstädtern hinter und den Mainzern vor ihm, drei Punkte Abstand gibt es auf den ersten Nichtabstiegsplatz, derzeit belegt von Union Berlin.