1. FC Magdeburg steigt in 2. Bundesliga auf

Der 1. FC Magdeburg spielt in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga. Am 35. Spieltag der 3. Liga gewannen die Magdeburger am Sonntag 3:0 gegen den FSV Zwickau. Die Drittliga-Meisterschaft ist ihnen damit nicht mehr zu nehmen.

Tore von Ceka (23. Minute), Frick (Eigentor, 40. Minute) und Brünker (89. Minute) sorgten für ausgelassene Stimmung bei den Heimfans. Die weiteren Aufsteiger stehen noch nicht fest. Aktuell steht der 1. FC Kaiserslautern auf Rang zwei, dahinter folgen Eintracht Braunschweig, TSV 1860 München und der VfL Osnabrück.