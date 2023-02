1.FC Nürnberg entlässt Cheftrainer Weinzierl

Der 1. FC Nürnberg hat Cheftrainer Markus Weinzierl mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Gleiches gelte für seinen Co-Trainer Tobias Zellner, teilte der Zweitligist am Montag mit. Zur Nachfolgeregelung machte der Verein zunächst keine Angaben – weitere Informationen will der Club am Montagmittag bekannt geben.

Markus Weinzierl, über dts Nachrichtenagentur

Weinzierl hatte den Trainerposten erst im Oktober 2022 übernommen – damals stand das Team auf Tabellenplatz 14. Eine Wende konnte er aber nicht einleiten, derzeit rangieren die Franken auf dem 13. Rang. Zuletzt hatten die Nürnberger am Sonntag eine herbe 0:5-Klatsche beim 1. FC Heidenheim erlitten. Für Weinzierl bedeutete dies jetzt das Aus.