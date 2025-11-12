Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 11. November 2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr in der Ludwigsvorstadt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad. Eine 50-jährige Radfahrerin aus München wurde dabei verletzt, als es auf der Arnulfstraße zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Lkw kam. Der Lkw wurde von einem 58-jährigen Ungarn aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gesteuert.

Unfallhergang und Ermittlungen

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Kontakt zwischen dem Fahrradlenker der Radfahrerin und dem Lkw, woraufhin die Frau stürzte und vom Fahrzeug überrollt wurde. Wer von beiden Verkehrsteilnehmern den anderen überholte, ist bislang ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsbehinderungen und Zeugenaufruf

Für die Unfallaufnahme war der stadteinwärts führende Teil der Arnulfstraße komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt das Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, unter der Telefonnummer 089 6216-3322 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

