10.000ste Impfung im Landkreis Augsburg

Bis gestern wurden im Landkreis Augsburg bereits 6.448 Erstimpfungen und 3.375 Zweitimpfungen nach den geltenden Vorgaben sowohl mobil in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, bei immobilen Personen zu Hause, als auch im Impfzentrum in Gablingen verabreicht.

Insgesamt konnte in allen Alten- und Pflegeeinrichtungen bis auf in einer, die aufgrund eines Ausbruchsgeschehens erst später angefahren werden konnte, bereits zweimal geimpft werden.

Am heutigen Samstag, 6. Februar 2020, wurde gegen 11 Uhr vormittags nun zum 10.000sten Mal die Nadel für die Corona-Schutzimpfung gesetzt. Landrat Martin Sailer übergab Frau Kunigunde Haas aus Bobingen, die die besondere Impfdose erhielt, einen kleinen Blumenstrauß. „Natürlich wäre es mir lieber, bereits die 10.000ste vollständig geimpfte Person feiern zu können und nicht nur die gleiche Menge an Impfungen. Allerdings möchte ich diesen kleinen Meilenstein trotzdem als Zeichen der Hoffnung sehen,

dass es bei uns im Landkreis Augsburg durch die Corona-Schutzimpfung im Kampf gegen die Pandemie in die richtige Richtung geht“, so Sailer.