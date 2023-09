1:0 | Augsburger Panther mit einem Auswärtssieg in Düsseldorf zum Endras-Jubiläum

Augsburger Panther-Schlussmann Dennis Endras konnte seinen nächsten Karrieremeilenstein mit einem Sieg bei der Düsseldorfer EG feiern. Der AEV holte beim 600. DEL-Spiel seines heute wieder starken Keepers den ersten Auswärtssieg der Saison. Es war ein zähes Spiel, aber auch ein 1:0 nach Penaltyschießen bringt zwei Punkte.



Zweimal Meister mit Mannheim, mit dem AEV Vizemeister 2010, im gleichen Jahr wurde der langjährige Nationalkeeper zum MVP der Weltmeisterschaft in Deutschland. Am Freitag erreichte der gebürtige Sonthofener Dennis Endras mit seinem 600. DEL-Spiel einen weiteren Meilenstein. Bei der Düsseldorfer EG versuchten seine Kollegen und er nach dem ersten Saisonsieg vom Sonntag nachzulegen. Gerade zu Beginn der Partie kam es besonders auf den Jubilar an, die DEG war anfangs das druckvollere Team. Augsburg mühte sich, um zu eigenen Chancen zu kommen, auch im Powerplay wollte nichts wirklich Gefährliches gelingen.

In einer spielerisch armen Begegnung zweier Kellerkinder fehlten auch im Mitteldrittel die wirklichen Höhepunkte. Die Augsburger Panther konnten so erstmals in dieser Saison auch zur zweiten Pause ohne Gegentreffer in die Kabine zurück.

Langweiler muss in die Zusatzschicht

Eine Partie, die von Trainern als diszipliniert, von Fans als Langweiler zu betiteln werden würde, sollte seine bis dahin größte Torchance knapp 13 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sehen. Augsburgs Hakulinen kam nach einem schnellen Angriff zu einem ordentlichen Abschluss, konnte Haukeland im DEG-Kasten aber nicht überwinden. Auch wenn keiner wirklich bereit war in das ganz große Risiko zu gehen, so war es in den Schlussminuten doch der AEV, der den gegnerischen Torhüter immer wieder beschäftigte. Zu einem Treffer reichte es für die Jungs von Trainer Christof Kreutzer nicht mehr, sie mussten erstmals in der neuen Saison in die Zusatzschicht.

Endras krönt sein Jubiläum

Wenige Sekunden waren in der Verlängerung gespielt, als Esposito die Entscheidung bereits zugunsten des AEV auf dem Schläger hatte, der Amerikaner setzte die Scheibe aber an die Latte. Die Schwaben waren nun, auf aufgrund eines Powerplays, das klar tonangebende Team. Erneut war es Esposito der 1:40 Minuten vor dem Ende das Ganze entscheiden hätte müssen, er traf den Puck aber nicht. Es blieb weiter bei einer Nullnummer, die ihren Sieger im Penaltyschießen bekam. Während ein überragender Endras keinen DEG-Versuch passieren lassen musste, konnte Rantakari die ersten Auswärtspunkte für die Augsburger Panther eintüten. In seinem Jubiläumsspiel feierte Endras den 51. Shoutout seiner DEL-Laufbahn. Glückwunsch!

AEV: Endras, Keller – Southorn, Köhler, Sacher, Rantakari, Renner, Länger – Collins, , Karjalainen, Trevelyan, Soramies, Elias, Oblinger, Andersen, Puempel, Totso, Flaake, Esposito, Hakulinen

Tore:1:0 Rantakari (Penaltyschießen)

Schiedsrichter: Schukies , Neutzer | Hurtik , Jürgens Strafzeiten: Düsseldorf– Augsburg

Zuschauer: 7.266