100.000 Euro Schaden bei Brand einer Sporthalle in Neu-Ulm

Am Montagnachmittag brach in einer Sporthalle in Neu-Ulm ein Brand aus.

Handwerker vor Ort bemerkten Rauch und entdeckten daraufhin das Feuer. Ein Handwerker erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.

Die Feuerwehren Neu-Ulm und Burlafingen waren mit 32 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst BRK Neu-Ulm und ASB Ulm waren mit insgesamt 5 Kräften vor Ort. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten Ermittlungen durch. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernimmt die weiteren Ermittlungen.