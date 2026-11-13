100 Vapes auf A8: Fahrer bei Bad Feilnbach vorläufig festgenommen

Bei einer Kontrolle auf der A8 im Landkreis Rosenheim haben Fahnder 100 Vapes mit mutmaßlich synthetischen Cannabinoiden entdeckt. Der 36-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Kontrolle bei Bad Feilnbach

Die Grenzpolizeiinspektion Raubling stoppte den Pkw mit kroatischer Zulassung am Donnerstagabend, 12. November 2026, gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Salzburg. Die Kontrolle fand auf Höhe des Ortsteils Dettendorf im Gemeindebereich von Bad Feilnbach statt.

Nach Angaben der Polizei lag der mögliche THC-Gehalt der Vapes um ein Vielfaches über dem erlaubten Wert. Der allein im Fahrzeug sitzende 36-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit wurde deshalb wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Konsumcannabisgesetz vorläufig festgenommen. Ein mitgeführtes Tierabwehrspray behielten die Beamten zur Gefahrenabwehr ein.

Wirkstoffgutachten soll Sachverhalt klären

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte zunächst Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, nahm diesen am Freitag, 13. November 2026, jedoch wieder zurück.

Nun soll ein bereits beauftragtes Wirkstoffgutachten klären, ob sich in den Vapes tatsächlich synthetische Cannabinoide befanden und ob damit ein Straftatbestand nach dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Konsumcannabisgesetz erfüllt ist.

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