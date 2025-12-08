Newsletter
1000 Ecstasy-Tabletten: 23-jähriger Niederländer bei Buskontrolle auf A3 festgenommen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf haben am Freitag, dem 5. Dezember 2025, kurz vor 11 Uhr in einem Fernreisebus eine bedeutende Menge an Ecstasy-Tabletten entdeckt und sichergestellt.

Kontrolle auf der A3 führt zur Entdeckung

Gegen 10:45 Uhr führten die Beamten auf der Autobahn A3 bei Kronawitt eine verdachtsunabhängige Kontrolle eines Fernreisebusses durch. Bei der Durchsuchung des Gepäcks eines 23-jährigen Niederländers stießen sie auf etwa 1000 Ecstasy-Tabletten. Der junge Mann wurde umgehend vorläufig festgenommen.

Ermittlungen und Haftbefehl

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf übernahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen. Im Anschluss beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Vorführung vor Gericht und Inhaftierung

Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, wurde der Verdächtige dem Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Danach erfolgte seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern.

Veröffentlicht: 08.12.2025, 11:20 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel