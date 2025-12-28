Vierschanzentournee | Oberstdorfer Raimund mit starker Quali – Prevec dominiert Vorentscheid

Bei der Qualifikation zum Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee hat Domen Prevc aus Slowenien am Sonntagabend ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor rund 15.500 Zuschauern sicherte sich der 22-Jährige mit einem Sprung auf 139,5 Meter und insgesamt 150,9 Punkten die Bestmarke der Vorausscheidung und geht damit als klarer Favorit in das morgige Hauptrennen. Lokalmatador Philipp Raimund begeisterte das Publikum mit einem starken Sprung auf Platz zwei, wohingegen ein anderer Oberstdorfer bitter enttäuschte.

Deutsche Springer stark – Geiger enttäuscht

Raimunds Leistung als zweitbester Springer weckt Hoffnungen auf gute Platzierungen im Wettkampf. Auch Felix Hoffmann, Pius Paschke, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Luca Roth schafften den Sprung unter die Top 50 und qualifizierten sich damit für den Hauptdurchgang. Für Karl Geiger hingegen endete die Qualifikation enttäuschend: Auf seiner Heimatschanze sprang der ehemalige Skiflugweltmeister nur 106,5 Meter und belegte Platz 53 – eine frühe Ausbootung für den Publikumsliebling.

Vierschanzentournee geht in die heiße Phase

Am Montag startet das Hauptrennen um 16:30 Uhr mit den K.o.-Duellen. Domen Prevc untermauert mit seiner souveränen Leistung seine Favoritenrolle bei der 74. Vierschanzentournee, die traditionell an vier Stationen in Deutschland und Österreich ausgetragen wird. Für die deutschen Springer beginnt der Kampf um die vorderen Plätze nun unter Druck – allen voran für Raimund, der sich als bester Deutscher weiterhin Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis machen kann.