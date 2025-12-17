11-Jährige aus Erlangen wohlbehalten aufgefunden – Fahndung beendet

Ein vermisstes Mädchen aus Erlangen wurde wohlbehalten gefunden. Die 11-jährige Schülerin, die seit dem Mittwochmorgen des 17. Dezember 2025 als vermisst galt, konnte zwischenzeitlich gesund angetroffen werden. Die Polizei hatte zuvor in einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten. Diese Fahndung wird nun widerrufen.

Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben

Wie bereits in einer früheren Meldung (1190) berichtet, wurde nach der vermissten 11-Jährigen intensiv gesucht. Die Fahndung wurde jetzt durch die Polizei offiziell zurückgenommen, nachdem das Mädchen wohlbehalten aufgefunden wurde.

Erleichterung in Erlangen

Die Nachricht über ihr Wohlbefinden sorgt für Erleichterung bei den Angehörigen und der Öffentlichkeit. Weitere Details zu den Umständen des Verschwindens wurden nicht bekannt gegeben, jedoch steht fest, dass das Mädchen in sicherem Zustand aufgefunden wurde.