11-jährige Christina aus Erlangen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

ERLANGEN. Seit Mittwochmorgen, dem 17. Dezember 2025, wird die 11-jährige Christina F. aus Erlangen vermisst. Die Polizei wendet sich mit der Bitte um Hinweise an die Bürger.

Vermisste Christina: Beschreibung und letzte Sichtung

Christina befindet sich derzeit stationär im Krankenhaus Erlangen. Gegen 08:20 Uhr hat sie die Station verlassen und ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die 11-Jährige wird wie folgt beschrieben: Sie ist 169 cm groß und 77 kg schwer, hat schwarze, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Möglicherweise hat sie zudem Wechselkleidung dabei.

Polizeisuche bislang ohne Erfolg

Eine großangelegte Suche nach Christina blieb bisher erfolglos. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich in einer psychisch instabilen Lage befindet und auf Hilfe angewiesen ist.

Polizei bittet um Hilfe

Bürger, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 760-120, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.