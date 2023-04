11-Jähriger als Tatbeteiligter in Wunsiedel ermittelt – Innenminister Herrmann dankt der Sonderkommission

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof und der Kriminalpolizei Hof zum Tod eines zehnjährigen Mädchens aus dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel liegen der Sonderkommission „Park“ nun weitere Ergebnisse der Spurenanalyse des Bayerischen Landeskriminalamtes vor.

Die tote Zehnjährige wurde am Dienstagvormittag in einem Zimmer der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen hatten die Einsatzkräfte der eigens eingerichteten, über 40-köpfigen Sonderkommission sofort Spuren am Tatort gesichert und umgehend an das Bayerische Landeskriminalamt zur Auswertung übergeben. Die dortigen Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck an der Spurenauswertung und konnten der SOKO aktuell erste Spurenergebnisse liefern. Diese deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin. Da der elfjährige Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht.

Die weitere Auswertung der kriminaltechnischen Spuren, als auch die noch ausstehende Anhörung des elfjährigen Kindes werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Jugendbehörden.

Innenminister Joachim Herrmann dankt der Sonderkommission

„Die Soko Park und das Bayerische Landeskriminalamt bei der Spurenauswertung haben hervorragende Arbeit geleistet“, lobte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. „Den akribischen und hochengagierten Ermittlungen ist zu verdanken, dass in vergleichsweise kurzer Zeit ein Tatbeteiligter ermittelt werden konnte.“ Der Innenminister sprach in diesem Fall von sehr schwierigen und komplexen Ermittlungen, insbesondere auch weil sehr viele Kinder und Jugendliche zu befragen sind. „Da ist ausgesprochen viel Fingerspitzengefühl gefragt.“ Laut Herrmann ist die Arbeit der Ermittler aber noch lange nicht abgeschlossen. „Jetzt gilt es, die genauen Hintergründe dieser Schreckenstat aufzuklären.“

Herrmann machte deutlich, dass ihn der gewaltsame Tod des Mädchens immer noch sehr berühre. „Das Leid der Eltern und der Hinterbliebenen muss unermesslich sein.“ Er hofft, dass die Ermittlungsarbeit der Polizei zumindest etwas dazu beitragen kann, den schrecklichen Verlust ansatzweise verarbeiten zu können. Auch bei den Kindern und Jugendlichen im Jugendhilfezentrum sitze der Schock noch tief. „Hier wartet auf die Betreuer noch sehr viel Bewältigungsarbeit.“