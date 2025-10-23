11-jähriger Junge Elyas H. aus Nürnberg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

NÜRNBERG. Seit Mittwochmorgen, dem 22. Oktober 2015, wird der 11-jährige Elyas H. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach dem Jungen.

Hintergrund der Vermisstenmeldung

In der Nacht zum Mittwoch verließ Elyas H. nach einem Familienstreit eigenständig das Wohnhaus in der Stettiner Straße. Als sein Fehlen am Morgen bemerkt wurde, verständigte die Mutter umgehend die Polizei. Trotz bereits eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Jungen bisher nicht ermittelt werden.

Beschreibung des Vermissten

Elyas H. ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Zuletzt trug er eine beige Hose, einen blauen Kapuzenpullover mit orangener Aufschrift, weiße Sneaker und eine dunkle Jacke oder Weste.

Kontaktaufnahme durch Zeugen

Hinweise zum Aufenthaltsort von Elyas H. nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen. Alternativ können sich Zeugen an den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.