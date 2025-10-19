12-Jährige aus Forstenried wohlbehalten gefunden, Fahndung beendet

Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, wurde eine 12-jährige aus München vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie gegen 16:30 Uhr gesehen. Glücklicherweise wurde das Mädchen inzwischen wohlbehalten gefunden und wieder mit ihren Erziehungsberechtigten vereint. Die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Verkehrsunfall nach illegalem Autorennen in Schwabing-Freimann

Am späten Abend desselben Tages, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf der Schenkendorfstraße in Schwabing-Freimann ein schwerer Verkehrsunfall. Involviert waren vier Fahrzeuge, darunter zwei Audi-Pkws, ein Toyota und ein Opel. Der Unfall wird auf ein illegales Autorennen zurückgeführt, an dem ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Autofahrer beteiligt waren.

Fahrzeugkollision und Verletzungen

Der Unfallhergang begann, als der jüngere Fahrer beim Spurwechsel mit dem Fahrzeug einer 57-jährigen Frau kollidierte. Ihr Auto wurde daraufhin über den Grünstreifen in den Gegenverkehr geschleudert und stieß frontal mit einem Opel zusammen, der von einem 39-jährigen Mann gesteuert wurde. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und erlitt schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden. Der Opel-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen.

Zeugenaufruf nach Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs

Ein drittes, bislang unbekanntes Fahrzeug soll ebenfalls an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein und sich nach dem Unfall vom Ort entfernt haben. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum illegalen Rennen geben können, sich zu melden.