12-jähriges Mädchen stirbt nach Unfall am S-Bahnhof Feucht-Moosbach – Polizei warnt vor Zugspielen

Am späten Nachmittag des 21. Dezember 2025 ereignete sich am S-Bahnhof Feucht-Moosbach im Nürnberger Land ein tragischer Unfall. Ein 12-jähriges Mädchen wurde von einem abfahrenden Zug erfasst und verstarb einen Tag später an ihren schweren Verletzungen. Nun hat die Kriminalpolizei Schwabach die Hintergründe ermittelt.

Unfall am S-Bahnhof Feucht-Moosbach

Um 17:30 Uhr am 21. Dezember 2025 erhielt die Polizei die Meldung, dass eine Person in den Gleisbereich am S-Bahnhof Feucht-Moosbach gefallen und von einem Zug erfasst worden war. Das schwer verletzte 12-jährige Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo es am folgenden Tag seinen Verletzungen erlag.

Ermittlungen der Polizei

An der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Bundespolizei und der Polizeiinspektion Altdorf vor Ort. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, wozu die Sperrung der Zugstrecke notwendig war. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Durch die Auswertung von Videokameras und Befragungen konnte die Unfallursache geklärt werden.

Unfallhergang und Polizeiwarnung

Es stellte sich heraus, dass das Mädchen sich mit Freunden am Bahnhof getroffen hatte und versuchte, zusammen mit einigen Bekannten, auf einen abfahrenden Zug zu springen. Dabei stürzte sie und geriet unter den Zug, was zu ihren schweren Kopf- und Beinverletzungen führte. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Risiken: „Die entstehenden Gefahren sind unbeherrschbar und können mit schwersten Verletzungen einhergehen oder im schlimmsten Fall tödlich enden.“

Erstellt durch: Marc Siegl