1,2 Promille | Betrunkener 13-Jähriger demoliert Einsatzwägen am Wertinger Volksfest

Am Samstag (28.05.2022), gegen 20.15 Uhr, wurden ein unbesetzter

Streifenwagen und ein daneben geparkter BMW des Rettungsdienstes, die am

Parkplatz des Wertinger Volksfestes abgestellt waren, mit Steinen beworfen. Dabei

wurde die Seitenscheibe des Streifenwagens eingeschlagen, außerdem entstanden

zahlreiche Dellen in der Karosserie, der Sachschaden wird mit ca. 7000 Euro beziffert.

Am Einsatzfahrzeug Rettungsdienstes entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 14-Jähriger ausgemacht werden,

der sich sofort von der Tatörtlichkeit entfernte. Dieser konnte schließlich auf dem

Parkplatz eines anliegenden Getränkemarktes eingeholt und festgehalten werden. Bei

der Rückkehr zum Tatort hielt sich dort ein 13-jähriger Wertinger auf, der zugab die

Steine geworfen zu haben. Während der Aufnahme des Sachverhalts versuchte der

13-Jährige plötzlich zu flüchten, konnte aber von den eingesetzten Polizeibeamten

festgehalten werden. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 13-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

ermittelt. Er wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

