1,26 Promille | Betrunkener Slowake flieht nach Unfall in Zusmarshausen

Eine 80-jährige Frau fuhr am Freitag gegen 17:15 Uhr mit ihrem Ford Escort in Richtung Dinkelscherben über den Marktplatz in Zusmarshausen. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Mann aus der Slowakei mit seinem VW Passat.

Die Dame fuhr mit ihrem Auto in Richtung Marktplatz und wollte anschließend links in die Webergasse einbiegen, dabei sah sie den bevorrechtigten Fahrer des Pkws nicht und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall verließ der Fahrer des Passats die Unfallstelle in Richtung Dinkelscherben. Eine Fahndung der Polizei war zuerst erfolglos.

Schließlich entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen das Auto mit einem stark beschädigten Vorderbereich auf einem Parkplatz in der Schlossstraße in Zusmarshausen.

Dank Aussagen von Zeugen konnte schließlich der 25-jährige Mann als der Fahrer ermittelt werden, dessen Identität zunächst unbekannt war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille bei ihm, weshalb die Polizeibeamten eine Blutprobe von ihm entnahmen. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg hat angeordnet, dass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro gezahlt werden muss. Es gab keine Verletzungen bei den Unfallbeteiligten.

Das Fahrzeug der Frau wurde beschädigt, insbesondere das Heck, was Reparaturkosten in Höhe von 10.000 Euro verursachte. Der bereits beschriebene Schaden am Volkswagen wird etwa 8.000 Euro kosten.