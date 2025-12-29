Newsletter
13-jährige Bella-Sophie Pohl aus Gerolzhofen vermisst – Polizei bittet um Hinweise aus dem Raum Erfurt
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

13-jährige Bella-Sophie Pohl aus Gerolzhofen vermisst – Polizei bittet um Hinweise aus dem Raum Erfurt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die 13-jährige Bella-Sophie Pohl ist seit gestern Mittag verschwunden. Sie verließ ihr Elternhaus in der Nikolaus-Fey-Straße gegen 13:00 Uhr und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Derzeit vermuten die Ermittler, dass sich die Minderjährige im Raum Erfurt aufhält. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

Beschreibung der vermissten Bella-Sophie Pohl

Bella-Sophie wird mit einer Größe von etwa 170 cm und einem Gewicht von 70 kg beschrieben. Sie hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie möglicherweise eine weiße oder dunkelgrüne Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Nike Turnschuhe.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen appelliert an die Bevölkerung, bei der Suche nach Bella-Sophie Pohl zu helfen. Zeugen, die Informationen zu ihrem Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

