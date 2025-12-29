13-jährige Darina aus Aschaffenburg vermisst – Polizei sucht Zeugen im Raum Frankfurt

ASCHAFFENBURG. Ein 13-jähriges Mädchen aus Aschaffenburg wird seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag vermisst. Es gibt Hinweise, dass sie sich im Raum Frankfurt aufhalten könnte. Die Polizei in Aschaffenburg bittet um Unterstützung der Bevölkerung.

Verschwinden von Darina Grundza

Die 13-jährige Darina Grundza, die vor Kurzem bei ihrer Tante am Hohenzollernring eingezogen war, verließ am 26. Dezember gegen 12:30 Uhr deren Wohnung. Trotz der Abmachung, um 18:00 Uhr zurückzukehren, blieb Darina unauffindbar. Seitdem gibt es keinen Kontakt zu ihr. Alle bisherigen Suchmaßnahmen und Kontrollen von möglichen Aufenthaltsorten durch die Polizei blieben ohne Erfolg.

Aktuelle Vermutungen und Polizeiappell

Derzeit nimmt die Polizei an, dass sich Darina im Raum Frankfurt aufhält. Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Straftat. Dennoch ist die Unsicherheit über ihren Verbleib groß. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit: „Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.“