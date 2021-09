13-Jährige in Augsburg-Oberhausen vermisst – Wo ist Dilara W.?

Seit Dienstag (07.09.2021), gegen 17.00 Uhr, wird die 13- jährige Dilara WÜTSCHNER aus Augsburg vermisst, nachdem sie die Wohnung zum Einkaufen verließ und seitdem nicht zurückkehrte.

In der Vergangenheit hielt sie sich öfters auf Spielplätzen in Augsburg-Oberhausen sowie im Universitätsviertel in Augsburg auf. Laut Zeugenhinweisen soll sie am Mittwochabend (08.09.2021) am Augsburger Königsplatz gesehen worden sein. Weitere Hinwendungsorte könnten in Bereich Neu-Ulm liegen, wo Familienangehörige wohnhaft sind. Konkretere Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Dilara ist ca. 163cm groß, wiegt ca. 60kg, ist von schlanker Statur und trägt lange, schwarze Haare. Beim Verlassen der Wohnung trug sie einen schwarzen Hoodie- Pullover, eine schwarze Schlaghose und weiße Nike-Sneaker mit dicker Schuhsohle. Gemäß weiterer Hinweise könnte sie auch ein blaues Top mit Spaghettiträgern und schwarze Nike-Schuhe tragen sowie eine Tasche mit sich führen.

Hinweise bitte an die sachbearbeitende KPI Augsburg unter 0821/323-3810 oder an jede andere Polizeidienststelle.

