Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
13-jährige Sabina G. aus Sachsen bei Ansbach vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei Suche
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

13-jährige Sabina G. aus Sachsen bei Ansbach vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ANSBACH. (988) Seit Montag, dem 20. Oktober 2025, wird die 13-jährige Sabina G. aus Sachsen bei Ansbach vermisst. Die örtliche Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Sabina G. ist heute nicht in der Schule erschienen und seitdem verschwunden. Die Polizeiinspektion Ansbach hat umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, konnte die Vermisste jedoch bislang nicht finden. Aufgrund möglicher psychischer Ausnahmesituationen wird die Unterstützung der Öffentlichkeit erbeten.

Personenbeschreibung der Vermissten

Sabina G. ist etwa 160 cm groß, von normaler Statur, mit braunen Haaren und braunen Augen. Sie trägt wahrscheinlich eine schwarze Jacke und weiße Sneaker.

Wer Hinweise zu Sabina G.s Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 3576574-0, jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110 zu wenden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025
Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...

Neueste Artikel