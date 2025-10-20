13-jährige Sabina G. aus Sachsen bei Ansbach vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

ANSBACH. (988) Seit Montag, dem 20. Oktober 2025, wird die 13-jährige Sabina G. aus Sachsen bei Ansbach vermisst. Die örtliche Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Sabina G. ist heute nicht in der Schule erschienen und seitdem verschwunden. Die Polizeiinspektion Ansbach hat umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, konnte die Vermisste jedoch bislang nicht finden. Aufgrund möglicher psychischer Ausnahmesituationen wird die Unterstützung der Öffentlichkeit erbeten.

Personenbeschreibung der Vermissten

Sabina G. ist etwa 160 cm groß, von normaler Statur, mit braunen Haaren und braunen Augen. Sie trägt wahrscheinlich eine schwarze Jacke und weiße Sneaker.

Wer Hinweise zu Sabina G.s Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 3576574-0, jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110 zu wenden.