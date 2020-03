13-jähriges Mädchen aus Regensburg wird vermisst

REGENSBURG. Seit 12.03.2020 wird die 13 Jahre alte Yaren Özkan vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wendet sich nun an die Öffentlichkeit.

Yaren Özkan ist im St.-Vincent Heim in Regensburg wohnhaft. Sie lief am Donnerstag, den 12.03.2020, nach einem Ausgang gegen 17:00 Uhr in unbekannte Richtung davon. Die Eltern der Minderjährigen wandten sich anschließend an die Polizei. Intensive Fahndungsmaßnahmen, Überprüfen von möglichen Anlaufadressen und Befragen von Zeugen führte bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yaren, denen die Polizeiinspektion Regensburg Süd nachgegangen war. Trotz der eindringlichen Ermittlungen, konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wendet sich nun an die Öffentlichkeit und hofft damit auf neue Anhaltspunkte.

Yaren Özkan wird wie folgt beschrieben:

– schulterlanges mittelbraunes Haar

– Ca. 150cm groß

– westasiatisches Erscheinungsbild

– Kräftigere Figur

– Schwarzer Pullover mit Querschnitt

– Schwarz-Weiße Jacke

– Hellblaue Jeans

– Schwarz-weiße Nike-Schuhe

Hinweise werden rund um die Uhr bei allen Dienststellen entgegengenommen, insbesondere bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.