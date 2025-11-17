13-jähriges Mädchen in Hof belästigt: Polizei nimmt 36-jährigen Tatverdächtigen fest

Ein 36-jähriger Mann hat am Wochenende in der Hofer Innenstadt ein 13-jähriges Mädchen belästigt. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt nun wegen eines möglichen Sexualdelikts.

Unangenehme Begegnung in den frühen Morgenstunden

Ohne das Wissen ihrer Eltern waren zwei Mädchen in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 2 Uhr, in der Straße „Oberer Torplatz“ unterwegs. Während sie auf einer Parkbank saßen, setzte sich ein alkoholisierter 36-jähriger Äthiopier unaufgefordert neben die 13-jährige und berührte sie im Brustbereich.

Flucht und Festnahme

Die zwölf und 13 Jahre alten Mädchen reagierten schnell und ergriffen die Flucht. Dabei wurden sie zunächst von dem Mann verfolgt und beleidigt. Nachdem die 13-Jährige den Vorfall über den Notruf meldete, konnte die Polizei Hof den Verdächtigen widerstandslos vorläufig festnehmen.

Ermittlungen und rechtliche Folgen

Der 36-jährige Mann muss sich nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern strafrechtlich verantworten.