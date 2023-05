14-Jährige aus Dasing-Taiting vermisst – Wo ist Marija Z.?

Seit 06.05.2023 gegen 01:00 Uhr wird die 14-jährige ZECEVIC Marija Alexia, *03.01.2009 aus der Taitinger Str. 57 in Dasing vermisst.

Nach Angaben der Mutter ist ihre Tochter eine Einzelgängerin, sodass keine Hinwendungsorte bekannt sind. Ein Handy hat die Vermisste nicht.

Angeblich hat sich die Vermisste am 05.05.20223 um 18:30 Uhr über die Plattform

„Discord“ in Dasing mit einem — Mr. Coldkiller — verabredet.

Zuletzt wurde sie am Freitagabend gegen 18:00 Uhr am Bahnhof in Dasing gesehen.

Beschreibung der Vermissten:

Person: ca. 165 cm, 80 kg, lange braune Haare,

Bekleidung: schwarze Jogger, schwarzes Oberteil, schwarz/rote/weiße Puma

Sneaker

Mitgeführt: schwarze „Guess“ Handtasche, roter „Nike“ Rucksack

Bei Antreffen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Augsburg

Ost unter der Rufnummer 0821 / 323 2310, den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

