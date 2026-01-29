14-jährige Sevim Salman aus Hösbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit dem gestrigen Tag wird die 14-jährige Sevim Salman vermisst. Nach ihrem Schulbesuch in Hösbach kehrte sie nicht in ihren Heimatort Johannesberg zurück, was zur Vermisstenmeldung führte. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Straftat.

Suche erstreckt sich bis Frankfurt am Main

Laut den Ermittlungen der Polizei könnte sich die Vermisste auch im Raum Frankfurt am Main aufhalten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Beschreibung der Vermissten

Sevim Salman ist 160 cm groß, von schlanker Statur und hat schwarze, lange Haare. Beim Verschwinden trug sie einen weißen Pullover, eine dunkle Hose, eine schwarze Winterjacke mit Pelz und blaue Vans.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.