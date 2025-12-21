14-Jährige verletzt zwei Schülerinnen mit Messer bei Auseinandersetzung in Speichersdorf

Am Freitag kam es in Speichersdorf, im Landkreis Bayreuth, zu einem Vorfall, bei dem eine 14-jährige Schülerin zwei Schülerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren mit einem Messer verletzte. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streit auf dem Heimweg eskaliert

Auf dem Heimweg von der Schule gerieten die drei Schülerinnen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei zog die 14-Jährige ein mitgeführtes Küchenmesser und setzte es gegen die beiden anderen Mädchen ein. Die 13- und die 15-jährige Schülerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen in Form von oberflächlichen Schnittwunden im Gesichts- und Halsbereich. Beide mussten medizinisch versorgt werden.

Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

Nachdem die betroffenen Jugendlichen ihren Eltern von dem Vorfall berichtet hatten, wurden die Polizeiinspektion Bayreuth-Land und die Kriminalpolizei Bayreuth eingeschaltet. Alle beteiligten Schülerinnen sind deutsche Staatsangehörige und kannten sich bereits vor der Auseinandersetzung.

Konsequenzen für die Täterin

Im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten wurde mit der 14-Jährigen ein sogenanntes Gefährdergespräch geführt. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor der Justiz verantworten.