Newsletter
Sonntag, Dezember 21, 2025
10.2 C
London
type here...
Subscribe
14-Jährige verletzt zwei Schülerinnen mit Messer bei Auseinandersetzung in Speichersdorf
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

14-Jährige verletzt zwei Schülerinnen mit Messer bei Auseinandersetzung in Speichersdorf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag kam es in Speichersdorf, im Landkreis Bayreuth, zu einem Vorfall, bei dem eine 14-jährige Schülerin zwei Schülerinnen im Alter von 13 und 15 Jahren mit einem Messer verletzte. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streit auf dem Heimweg eskaliert

Auf dem Heimweg von der Schule gerieten die drei Schülerinnen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei zog die 14-Jährige ein mitgeführtes Küchenmesser und setzte es gegen die beiden anderen Mädchen ein. Die 13- und die 15-jährige Schülerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen in Form von oberflächlichen Schnittwunden im Gesichts- und Halsbereich. Beide mussten medizinisch versorgt werden.

Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

Nachdem die betroffenen Jugendlichen ihren Eltern von dem Vorfall berichtet hatten, wurden die Polizeiinspektion Bayreuth-Land und die Kriminalpolizei Bayreuth eingeschaltet. Alle beteiligten Schülerinnen sind deutsche Staatsangehörige und kannten sich bereits vor der Auseinandersetzung.

Konsequenzen für die Täterin

Im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten wurde mit der 14-Jährigen ein sogenanntes Gefährdergespräch geführt. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor der Justiz verantworten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

“Es hat einen bitteren Beigeschmack” | Die Stimmen zum 0:0 des FC Augsburg gegen Bremen

0
Im letzten Spiel des Jahres musste der FC Augsburg...
Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

0
Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neueste Artikel