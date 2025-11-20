14-Jähriger Kraftrad-Dieb ohne Führerschein in Allach gefasst

Am Dienstag, 18.11.2025, wurde in Allach ein 14-jähriger Junge aus München von der Polizei festgenommen, nachdem er zusammen mit einem 12-jährigen Beifahrer auf einem gestohlenen Kleinkraftrad einen Unfall verursacht hatte. Der Jugendliche fuhr mit dem Kleinkraftrad auf der Pasteurstraße und prallte gegen ein geparktes Wohnmobil. Beide Jugendliche entfernten sich zu Fuß vom Unfallort, wurden jedoch schnell von einer nahen Polizeistreife gestellt. Es stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad bereits am 07.11.2025 in Aubing gestohlen wurde.

Unfall in München: Kleinkraftrad gestohlen und kein Führerschein

Der 14-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls eines Kraftrades angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden minderjährigen Tatverdächtigen von ihren Erziehungsberechtigten bei der Polizeiinspektion abgeholt. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Fall des gestohlenen Kleinkraftrades aufzuklären.

Betrugsserie in Pasing: Schockanruf und Übergabe von Wertsachen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 19.11.2025, als eine über 80-jährige Dame aus München Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde. Unbekannte Täter kontaktierten sie telefonisch und behaupteten, ihre Tochter sei im Krankenhaus, woraufhin sie eine fünfstellige Summe an Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Mann an ihrer Haustür übergab. Der Betrug wurde im Nachhinein von einem Angehörigen festgestellt, der daraufhin die Polizei verständigte.

Hinweise erbeten: Täterbeschreibung und Augenzeugen gesucht

Der Abholer des Geldes wurde als circa 30 Jahre alt, 180 cm groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere aus dem Bereich der Varnhagenstraße, Volmstraße und Hieronymusstraße in Pasing. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München in Verbindung zu setzen.