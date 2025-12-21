Newsletter
15-jährige Anika Hofmann aus Karlstadt vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

15-jährige Anika Hofmann aus Karlstadt vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Samstagabend wird eine 15-jährige Jugendliche aus Karlstadt, Ortsteil Laudenbach im Landkreis Main-Spessart vermisst. Die örtliche Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, um das Mädchen wohlbehalten zurückzubringen.

Sorge um die 15-jährige Anika Hofmann

Anika Hofmann, 15 Jahre alt, verließ am Samstag gegen 11:00 Uhr ihre Jugendeinrichtung “Am Steinernen Bild” und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Zu dem vereinbarten Zeitpunkt um 21:00 Uhr kehrte sie nicht zurück. Versuche, sie telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos. Derzeit sind keine möglichen Anlaufadressen bekannt. Hinweise auf eine Straftat bestehen nicht.

Beschreibung und Aufruf zu Hinweisen

Anikas aktuelle Kleidung ist nur teilweise bekannt. Sie trug eine schwarze Jacke und führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei Karlstadt appelliert an die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise zu geben.

Wer Informationen zum Aufenthaltsort der Jugendlichen hat, wird gebeten, sich unverzüglich mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen. Diese ist unter der Telefonnummer 09353/9741-0 erreichbar.

