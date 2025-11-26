15-Jährige auf Gehweg in Fürth von Auto erfasst – Polizei ermittelt gegen alkoholisierten Fahrer

FÜRTH – In Fürth Stadeln ereignete sich am Dienstagnachmittag (25.11.2025) ein tragischer Unfall, bei dem eine 15-Jährige auf dem Gehweg von einem Auto erfasst wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Fahrer kam von der Fahrbahn ab