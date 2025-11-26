15-Jährige auf Gehweg in Fürth von Auto erfasst – Polizei ermittelt gegen alkoholisierten Fahrer

FÜRTH – In Fürth Stadeln ereignete sich am Dienstagnachmittag (25.11.2025) ein tragischer Unfall, bei dem eine 15-Jährige auf dem Gehweg von einem Auto erfasst wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.
Fahrer kam von der Fahrbahn ab
Der Vorfall ereignete sich gegen 12:15 Uhr, als ein blauer Opel Meriva mit Erlanger Kennzeichen (ER-) die Fritz-Erler-Straße in Richtung Herbolzhofer Straße befuhr. Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf den Gehweg und rammte das Mädchen von hinten. Sie wurde über einen Gartenzaun hinweg auf eine Rasenfläche geschleudert. Nach dem Unfall setzte der 28-jährige Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Die Polizei konnte den Halter des Fahrzeugs ermitteln und an dessen Wohnadresse aufsuchen, wo der Unfallverursacher, der nicht der Fahrzeughalter ist, mit einer Flasche Alkohol angetroffen wurde. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an, um festzustellen, ob der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Der Opel Meriva konnte zunächst nicht gefunden werden, wurde jedoch am folgenden Nachmittag nach einem Hinweis lokalisiert. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber wurde daraufhin eingestellt. Das junge Unfallopfer erlitt Prellungen und eine Gehirnerschütterung, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie bittet alle, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter 0911 973997-115 zu melden.
Fahrer flüchtet, Ermittlungen laufen
Zeugen werden gesucht
