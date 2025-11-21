15-Jährige aus Aschaffenburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwoch, etwa 18:00 Uhr, wird eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Die Polizei in Aschaffenburg bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen.

Vermisste könnte sich in Mömbris aufhalten

Die Möglichkeit besteht, dass sich die Vermisste im Bereich von Mömbris aufhält. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg laufen auf Hochtouren, um den Aufenthaltsort der Jugendlichen schnellstmöglich festzustellen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizeibehörde in Aschaffenburg appelliert an die Bevölkerung und nimmt jegliche Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen. Jede noch so kleine Information könnte hilfreich sein, um das Mädchen wohlbehalten zu finden.