15-jährige aus Kinderheim vermisst: Polizei sucht Lea Sophie in Nürnberg

Seit Donnerstagabend, dem 29. Januar 2026, wird die 15-jährige Lea Sophie Z. aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich möglicherweise in Nürnberg aufhält. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld fordert die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf.

Möglicher Aufenthaltsort in Nürnberg

Lea Sophie Z., deren Foto und nähere Informationen über den unten stehenden Link abgerufen werden können, könnte sich derzeit in der Region Nürnberg befinden. Die Polizei bittet um Wachsamkeit und Unterstützung bei der Suche.

An wen Sie sich wenden können

Informationen zum Verbleib von Lea Sophie werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Insbesondere können Zeugen sich direkt an die Saalfelder Polizei unter der Telefonnummer 03671-560 wenden und dabei die Vorgangsnummer 0025428 angeben.

Weitere Details und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6207507