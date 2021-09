15-jähriges Mädchen aus Bad Grönenbach vermisst – Wo ist Viola Sch.?

Seit Freitag, den 24.09.2021, gegen 12:30 Uhr, wird die 15-jährige Viola Schneider vermisst. Viola ist von ihrer Wohnanschrift in Bad Grönenbach abgängig und wurde zuletzt vermutlich am Bahnhof in Bad Grönenbach gesehen.

Viola Schneider ist 165 cm groß, hat blonde, schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Sie ist bekleidet mit einem beigen Pullover und einer blauen Jeans. Eventuell könnte sich die Vermisste in Begleitung eines jungen Mannes befinden.

Hinweise zu der vermissten Viola Schneider nimmt die Polizei Memmingen, unter Tel. 08331/100-0 oder der Polizeinotruf unter der „110“ entgegen.

