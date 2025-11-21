16-jährige Ronja Morath aus Karlstadt vermisst – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die 16-jährige Ronja Morath wird seit Montag vermisst. Die letzte Kontaktaufnahme erfolgte gegen 08:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Karlstadt sucht aktuell intensiv nach der Jugendlichen, die sich auch als Ray vorstellt.

Unklarer Aufenthaltsort

Der derzeitige Aufenthaltsort der Vermissten ist unbekannt. Nach Angaben der Polizei gibt es momentan keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund.

Personenbeschreibung

Ronja Morath ist etwa 160 cm groß und wiegt circa 60 kg. Sie hat eine schlanke Statur und dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine dunkle Hose, eine schwarze Plüschjacke mit einem Wolf bestickt und vermutlich einen schwarzen Rucksack.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Hinweise zum Verbleib der Jugendlichen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.