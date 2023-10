16-Jähriger bedroht Schülerin mit Messer vor Augsburger Schule – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, ereignete sich gegen 8 Uhr vor einer Schule in der Gögginger Straße in Augsburg eine bedrohliche Situation mit einem Messer.

Nach den aktuellen Ermittlungen befand sich ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Messer vor der Schule und bedrohte eine gleichaltrige Schülerin. Nach einem kurzen Austausch von Worten entfernte sich der Verdächtige.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften ein und konnte den Jugendlichen in der Nähe der Schule festnehmen. Das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 16-Jährigen.