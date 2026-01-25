16-Jähriger in Augsburg-Oberhausen nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Oberhausen – Am Freitag, den 23. Januar 2026, kam es im Gablinger Weg in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 23:30 Uhr gerieten ein Unbekannter und ein 16-jähriger Junge in Streit, der zu einem handfesten Konflikt eskalierte.

Auseinandersetzung und Folgen

Während des Streits schlug der Unbekannte zu, wodurch der 16-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Vorfall hat polizeiliche Ermittlungen wegen Körperverletzung zur Folge.

Beschreibung des Täters

Der mutmaßliche Angreifer wird als etwa 1,90 m groß und rund 120 kg schwer beschrieben. Er soll vermutlich südosteuropäischer Herkunft sein. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Ergreifung des Täters führen könnten.

Aufruf zur Mithilfe

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 mitzuteilen. Der verletzte Jugendliche besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.