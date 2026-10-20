16-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß bei Agawang

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Agawang ist ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer gestorben. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 19. Oktober 2026, gegen 12.50 Uhr auf der Kreisstraße A 1 im Kutzenhausener Ortsteil Agawang. Der Jugendliche fuhr von Agawang in Richtung Häder und kam in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache über die durchgezogene Mittellinie. Dabei stieß sein Leichtkraftrad mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der 16-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.

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