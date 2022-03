16-Jähriger wird in Gablingen geschlagen und beraubt – Polizei kann drei Täter verhaften

Am 12.03.2022 ereignete sich gegen 02:00 Uhr ein Raubdelikt am Gablinger Bahnhof. Eine Zeugin rief die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifen an die Tatörtlichkeit fuhr.

Der 16-jährige Geschädigte war durch drei Täter geschlagen und seine Jacke, sowie

sein Mobiltelefon, entwendet worden. Ein Täter war dem Geschädigten namentlich

bekannt, weshalb die Wohnadresse angefahren wurde und hier mehrere Personen

angetroffen werden konnten.

Zunächst leugneten die drei Tatverdächtigen den Vorfall, allerdings konnten bei einer

Durchsuchung das Handy und die Jacke des Geschädigten aufgefunden werden.

Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und

nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 16-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen mit

dem Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht.

