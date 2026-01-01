Newsletter
17-Jährige aus Schweinfurt seit Silvester vermisst – Polizei bittet um Mithilfe
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

17-Jährige aus Schweinfurt seit Silvester vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht nach einer 17-jährigen Vermissten. Der letzte Kontakt zu der Jugendlichen bestand am Silvesternachmittag gegen 16:00 Uhr. Es wird angenommen, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Der Aufenthaltsort der Vermissten ist derzeit unbekannt, jedoch gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Beschreibung der Vermissten

Die gesuchte 17-Jährige kann altersgemäß beschrieben werden. Sie hat mittelblonde, lange Haare und trug zuletzt eine hellblaue, weite Jeans, einen grauen Hoodie, eine schwarze Jacke und rosa Schuhe.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt die Polizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

