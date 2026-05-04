17-jährige Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofstunnel schwer

Ingolstadt – Eine 17-jährige Radfahrerin hat am Mittwochmorgen in der Unterführung des Ingolstädter Hauptbahnhofs einen 11-jährigen Jungen schwer verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Unfall in der Unterführung des Hauptbahnhofs

Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr, als der Junge auf dem Schulweg die Unterführung am Hauptbahnhof Ingolstadt durchquerte. Dabei lieferte er sich ein Wettrennen mit einem Freund. Zeitgleich fuhr die 17-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad durch den Tunnel, obwohl das Radfahren dort verboten ist. Am Ende der Unterführung kam es zur Kollision mit dem Jungen, der daraufhin stürzte und sich einen offenen Bruch des Schien- und Wadenbeins zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend ins Klinikum Ingolstadt, wo er noch am selben Tag operiert wurde.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Erst am folgenden Donnerstagvormittag wurde die Bundespolizei durch die Rektorin der Wirtschaftsschule Ingolstadt über den Unfall informiert. Die Mutter des verletzten Jungen hat Strafantrag gegen die 17-Jährige gestellt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sind weiterhin im Gange.