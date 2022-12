In der Nacht vom 23.12.2022 auf den 24.12.2022 wurden im Bereich Kutzenhausen und im Ortsteil Buch jeweils ein Pkw aufgebrochen.

Hier wurden an beiden Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Pkw wurde der Geldbeutel mit 210 Euro Bargeld entwendet. Im 2. Pkw lag nur ein leerer Geldbeutel.

Der Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht wurde in Kutzenhausen in der Bahnhofstraße ein E-Bike im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Das Fahrrad stand unversperrt in einem Carport.

Wie bereits am 23.12.2022 berichtet konnte für zurückliegende Pkw-Aufbrüche ein 17-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Ob diese Taten auch von ihm verübt wurden, muss noch abgeklärt/ermittelt werden.

Es ist jedoch bekannt, dass der 17- Jährige in früheren Fällen im Vorfeld ein Fahrrad entwendete und mit diesem von Tatort zu Tatort fuhr.

Anwohner werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizei Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18900 zu melden. Insbesondere wären Aufzeichnungen von Überwachungskameras für die Polizei interessant.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.