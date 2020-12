17-Jähriger gibt DEL2-Debüt für den ESV Kaufbeuren – Insgesamt vier U20 Spieler mit Einstand

Gestern feierten beim ESV Kaufbeuren gleich vier U20 Spieler ihr Debüt bei den Kaufbeurer Jokern in der ersten Mannschaft.

Für Max Hops, Leon van der Linde und Philipp Bidoul war es auch der erste Einsatz in der DEL2. Leon Dalldush absolvierte in der letzten Spielzeit bereits drei DEL2 Spiele für die Ravensburg Towerstars. Insgesamt setzte Trainer Rob Pallin mit Markus Schweiger und Philipp Krauß sechs Spieler aus der U20 Mannschaft ein. Wir haben uns stellvertretend für die vier Debütanden mit dem 17 Jahre alten Verteidiger Philipp Bidoul unterhalten.

Philipp Bidoul zu seinem Debüt in der DEL2: „Es war sehr aufregend und spannend zu erleben wie es bei den Profis so abgeht. Ich bin Rob Pallin und Sebastian Osterloh sehr dankbar dafür, dass sie mir die Möglichkeit geben haben mit 17 Jahren in der DEL2 zu debütieren. Ich bin auch sehr stolz darauf, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Für mich ist gestern wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich spiele ja schon immer beim ESV Kaufbeuren und viele junge Spieler die hier spielen, haben das große Ziel, einmal Profi Spieler zu werden. Der ESVK ist ein sehr guter Ausbildungsverein. Für mich ist es wie gesagt ein Traum, bei meinen Heimatverein auch mein erstes Profi Spiel absolviert zu haben.“

Über die Vorbereitung auf das Spiel: „Rob Pallin und Sebastian Osterloh haben mich in der Woche vor dem Spiel schon sehr gut vorbereitet und ich wusste somit was auf mich zu kommt. Sebastian Osterloh hat mit mir dann auch nochmal einiges an der Taktiktafel und auf dem Eis im Training erklärt und somit fühlte ich mich echt sehr gut vorbereitet auf das Spiel und habe mich dadurch auch sehr sicher gefühlt.“

Und zum Spiel gestern in Ravensburg: „Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten gute Chancen. Wir haben vielleicht den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht und die Ravensburger haben das eiskalt ausgenutzt. Daher geht der Sieg für die Towerstars auch in Ordnung. Wir haben aber eine große Moral gezeigt und sind nach den Rückständen immer wieder gut zurück gekommen. Wir haben uns auf jeden Fall gut verkauft.“