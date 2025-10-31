Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

17-Jähriger in Bamberg mit Falschgeld erwischt: Ermittlungen nach Geldfälschung eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. Ein 17-Jähriger geriet am Donnerstagabend in ein Schnellrestaurant am Bahnhof in Bamberg, wo er versuchte, mit Falschgeld zu bezahlen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Entdeckung des Falschgelds im Schnellrestaurant

Der Jugendliche bestellte Essen in dem Schnellrestaurant und legte einen gefälschten Fünfzig-Euro-Schein zur Bezahlung vor. Den aufmerksamen Angestellten fiel sofort auf, dass es sich um Falschgeld handelte, woraufhin sie die Bundespolizei alarmierten. Die Beamten übergaben den jungen Mann für weitere Untersuchungen an die Kriminalpolizei Bamberg.

Durchsuchung bringt weitere Beweise ans Licht

Bei einer Durchsuchung des Kinderzimmers des 17-Jährigen im thüringischen Bad Berka fanden Beamte der Polizeiinspektion Weimar einen weiteren falschen Fünfzig-Euro-Schein mit identischer Seriennummer. Zudem entdeckten sie Papierrohlinge für Falschgeld und einen geeigneten Drucker.

Rechtliche Konsequenzen für den Jugendlichen

Der Jugendliche sieht sich nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und Geldfälschung konfrontiert.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

