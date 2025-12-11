17-Jähriger mit gefälschten Rezepten in Münchner Apotheken festgenommen

Seit dem 6. Dezember 2025 haben mehrere Münchner Apotheken gefälschte Rezepte für teure Krebs- und Abnehmmedikamente bemerkt. Die Münchner Polizei, insbesondere das Kommissariat 84, begann daraufhin, bestimmte Apotheken zu überwachen.

17-Jähriger bei gefälschter Medikamentenabholung festgenommen

Am Montag, 8. Dezember 2025, wurde gegen 19:10 Uhr ein 17-jähriger Ukrainer in einer Apotheke in Pasing festgenommen, als er mit einem gefälschten Rezept ein Krebsmedikament abholen wollte. Bei ihm wurden sechs weitere gefälschte Rezepte sowie ein bereits erhaltenes Medikament gefunden.

Verbindung zu anderen gefälschten Rezepten festgestellt

Die Polizei konnte das Medikament einer früheren Abholung in Bogenhausen zuordnen, bei der ebenfalls ein gefälschtes Rezept verwendet wurde. Die sichergestellten Medikamente haben einen Wert von über 3.500 Euro pro Stück.

Der Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und ein Haftbefehl wurde durch einen Ermittlungsrichter erlassen. Die Ermittlungen durch das Kommissariat 84 sind noch im Gange.