Sonntag, November 23, 2025
17-Jähriger nach Einbruch in Rosenheimer Schule festgenommen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Am Samstag, den 22. November 2025, wurde die Polizei über eingeschlagene und offenstehende Fenster an der Grundschule in Happing, Rosenheim, informiert. Der Hinweis kam gegen 23.00 Uhr von einem Sicherheitsdienst.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Nach der Meldung umstellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim, unterstützt von umliegenden Dienststellen, der Bereitschaftspolizei und einem Diensthundeführer der Bundespolizei, das Gebäude. Im Inneren wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Rosenheim festgenommen.

Ermittlungen in vollem Gange

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, führt das Kommissariat 2 die Untersuchungen fort.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen:

  • Wer hat am Samstag, den 22. November 2025, zwischen 19.00 und 23.00 Uhr im Bereich der Eichenholzstraße in Rosenheim Beobachtungen gemacht?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer (08031) 200-0 bei der Kriminalpolizei Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.

