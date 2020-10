174 neue Covid- Fälle – Inzidenzwert schnellt in Augsburg auf 256,7

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 174 neue Covid- 19-Fälle. Bei 139 Neuinfektionen ist die Infektionsquelle (noch) unbekannt, 35 Neuinfektionen wurden bei Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle festgestellt.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 765 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht aktuell etwa 256,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

OB Weber gibt Pressekonferenz

Im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag,

29. Oktober, informiert Oberbürgermeisterin Eva Weber zur aktuellen Corona-Lage und zum weiteren Vorgehen in Augsburg. Die Presskonferenz beginnt im Anschluss an die heutige Stadtratssitzung, voraussichtlich ab 16 Uhr, und wird per Livestream auf www.augsburg.de übertragen. Eine gesonderte Presseeinladung wird in Kürze versendet.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 2.555 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 1.395 Personen gelten als genesen, 1.142 sind aktuell infiziert, 18 Personen sind verstorben. Beim 18. Todesfall handelt es sich um einen männlichen Patienten, Jahrgang 1946.