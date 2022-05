18-Jähriger ersticht Freundin im Auto und springt von bekannter Highline 179

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am 30.05.2022 am späten Nachmittag ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seiner 17-jährigen Freundin (österr. Stbg.) nach Reutte.

Auf dem Parkplatz der Highline 179 dürfte er ihr in seinem Auto mehrere Stichverletzungen im Brustbereich zugefügt und sich im Anschluss an die Tat in suizidaler Absicht von der dortigen Brücke gestürzt haben. Die vermutliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte am Tatort sichergestellt werden.

Das Motiv für diese Tat sowie die näheren Umstände sind dzt. noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Obduktion der Leichen ist für heute terminisiert.

Die polizeilichen Erhebungen wurden durch den Anruf einer Passantin am 30.05.2022 gegen 20:30 Uhr ausgelöst, die den Suizid des jungen Mannes meldete. Bei der weiteren Nachschau konnte dann die Leiche der jungen Frau im Fahrzeug festgestellt werden.

