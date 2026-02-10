18-Jähriger in Hof wegen gefälschtem Rezept vorläufig festgenommen

Am Montagabend versuchte ein Mann in Hof, ein Medikament mithilfe eines gefälschten Rezepts zu erwerben.

Apotheker bemerkt Fälschung

Gegen 18 Uhr wandte sich ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Apotheke im Stadtteil “Untere Vorstadt” an die Polizei. Der Kunde hatte versucht, ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen, das jedoch deutliche Anzeichen einer Fälschung aufwies.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizeibeamten aus Hof nahmen den 18-jährigen Deutschen vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.