type here...
18-Jähriger in Hof wegen gefälschtem Rezept vorläufig festgenommen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

18-Jähriger in Hof wegen gefälschtem Rezept vorläufig festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend versuchte ein Mann in Hof, ein Medikament mithilfe eines gefälschten Rezepts zu erwerben.

Apotheker bemerkt Fälschung

Gegen 18 Uhr wandte sich ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Apotheke im Stadtteil “Untere Vorstadt” an die Polizei. Der Kunde hatte versucht, ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einzulösen, das jedoch deutliche Anzeichen einer Fälschung aufwies.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizeibeamten aus Hof nahmen den 18-jährigen Deutschen vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizei durchsucht 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen – Drei Haftbefehle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs

0
Augsburg – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

0
München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion...
Polizeipräsidium Niederbayern

Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

0
Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau...

Neueste Artikel