18-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2191 bei Plankenfels

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2191 bei Plankenfels im Landkreis Bayreuth, wobei ein 18-jähriger Fahrer ums Leben kam. Der Vorfall sorgt für Betroffenheit in der Region.

Unfallhergang auf der ST 2191

Nach aktuellen Informationen war der junge Mann aus dem Landkreis Bayreuth gegen 7.40 Uhr mit seinem BMW in Richtung Hollfeld unterwegs. Auf Höhe von Wadendorf verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, rutschte ins Bankett und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde vollständig zerstört.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die Feuerwehr aus Plankenfels leitet aktuell den Verkehr im betroffenen Bereich um. Polizisten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land haben die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wird ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, um bei der Aufklärung des Geschehens zu helfen.

Verkehrssperrung bis in die Mittagsstunden

Es wird erwartet, dass die Unfallaufnahme noch bis in die Mittagsstunden des Tages andauern wird. Verkehrsteilnehmer in der Region werden gebeten, alternative Routen zu nutzen und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.